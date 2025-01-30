Розмова Трампа і Путіна: президент США обмовився про контакт

В американського лідера запитали, чи спілкувався він з російським президентом з приводу авіакатастрофи, в якій загинули росіяни.

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це він обмовився на пресконференції у Білому домі, на якій розповідав про авіакатастрофу, що сталася у Вашингтоні ввечері середи, 29 січня.

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Оскільки на борту літака, який розбився після зіткнення з військовим гелікоптером, були росіяни, у Трампа запитали, чи мав він з цього приводу розмову з російським президентом.

"Ні, не обговорював. Не про це", - сказав Дональд Трамп.

Хоча президент США відповів, що саме з цього приводу він з Путіним не спілкувався, але з контексту відповіді зрозуміло, що якийсь контакт між лідерами двох держав міг мати місце.

Нагадаємо, останнім часом новий президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сигналізували, що готуються до телефонної розмови.

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