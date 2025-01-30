Беседа Трампа и Путина: президент США оговорился о контакте

У американского лидера спросили, общался ли он с российским президентом по поводу авиакатастрофы, в которой погибли россияне.

Президент США Дональд Трамп, предположительно, провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом он оговорился на пресс-конференции в Белом доме, на которой рассказывал об авиакатастрофе, произошедшей в Вашингтоне вечером среды, 29 января.

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Поскольку на борту разбившегося после столкновения с военным вертолетом самолета были россияне, у Трампа спросили, имел ли он по этому поводу разговор с российским президентом.

"Нет, не обсуждал. Не об этом", – сказал Дональд Трамп.

Хотя президент США ответил, что именно на этот счет он с Путиным не общался, но из контекста ответа понятно, что какой-то контакт между лидерами двух государств мог иметь место.

Напомним, в последнее время новый президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сигнализировали, что готовятся к телефонному разговору.

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