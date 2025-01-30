Авиакатастрофа в Вашингтоне: Трамп сообщил результаты поисковой миссии

По словам президента США, спасатели не обнаружили ни одного человека, выжившего в результате авиакатастрофы.

В результате авиакатастрофы, произошедшей в Вашингтоне вечером среды, 29 января, погибли все люди, находившиеся на борту пассажирского самолета и военного вертолета, которые столкнулись в воздухе.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

"В сегодняшней авиакатастрофе в Вашингтоне не выжил никто. Миссия сосредоточилась на поиске тел погибших. Это чрезвычайная трагедия огромных масштабов. Наше сердце плачет, и все мы ищем ответов", — сказал Трамп.

Президент США также сообщил, что на борту находились россияне и выразил соболезнования семьям всем погибшим. В общей сложности погибли 60 пассажиров и семь членов экипажей самолета и вертолета.

Трамп подчеркнул, что, когда случаются подобные катастрофы, следствие часто длится годами, а потом уже невозможно узнать правду. Он пообещал, что приложит усилия для оперативного расследования обстоятельств трагедии.

Напомним, Армейский вертолет Black Hawk, столкнувшийся с пассажирским самолетом American Airlines в Вашингтоне, совершал "учебный полет". На борту находились трое военных.

Читайте также: