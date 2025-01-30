Авиакатастрофа в аэропорту Вашингтона: есть ли выжившие

Спасательная команда все еще работает над поиском всех тел и обломков воздушных судов.

По оценкам властей, в авиакатастрофе в аэропорту Вашингтона с участием самолета American Airlines и военного вертолета не выжил никто.

Об этом заявил руководитель пожарной службы округа Колумбия и скорой помощи Джон Доннелли, сообщает Politico.

По словам Донелли, из разбитого пассажирского самолета Bombardier CRJ700 было извлечено 27 тел погибших. Еще одно тело достали из вертолета Sikorsky H-60.

По данным American Airlines, на борту самолета, следовавшего из Вичиты в Канзасе, находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа. А в вертолете находились трое солдат.

"Сейчас мы перешли от спасательной операции к возобновлению. Мы не верим, что кто-то выжил в этой аварии", – сказал руководитель пожарной службы.

Он добавил, что его команда все еще работает над поиском всех тел и обломков.

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В свою очередь сенатор Тим Кейн сказал, что будет "много вопросов". По словам сенатора, законодатели "достаточно четко высказались по поводу наших обеспокоенностей, но сейчас не лучшее время для спекуляций". Он не верит, что Национальный совет по безопасности на транспорте даст ответ.

Генеральный директор American Airlines Роберт Изом сообщил, что самолет столкнулся с "военным самолетом на обычном заходе на посадку". Он не знает, почему произошла катастрофа.

"Пока мы не знаем, почему [вертолет] оказался на пути самолета PSA", – сказал Изом.

Американская армия подтвердила, что вертолет был военным, базировался в форте Белвуар в Виргинии и проводил тренировочную миссию до того, как произошла катастрофа.

Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что ночь была ясной, и вертолет следовал по "стандартной" схеме, как и реактивный самолет. По словам министра, маршруты полета для обоих "не были необычными". Он добавил, что вертолет "знал", что в этом районе находится самолет.

Несмотря на случившееся, Даффи сказал, что США все еще имеют самые безопасные полеты в небе в мире. В то же время он добавил: "Думаю ли я, что это можно было предотвратить? Абсолютно".

Министр заявил, что власти обнаружили местонахождение обоих воздушных судов. Фюзеляж реактивного самолета был "перевернут" и состоял из трех разных секций в воде примерно по пояс.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать.

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