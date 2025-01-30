Авіакатастрофа в аеропорту Вашингтона: чи є ті, хто вижили

Рятувальна команда все ще працює над пошуком усіх тіл та уламків повітряних суден.

За оцінками влади, в авіакатастрофі в аеропорту Вашингтона за участю літака American Airlines і військового гелікоптера не вижив ніхто.

Про це заявив керівник пожежної служби округу Колумбія та швидкої допомоги Джон Доннеллі, повідомляє Politico.

За словами Донеллі, із розбитого пасажирського літака Bombardier CRJ700 було вилучено 27 тіл загиблих. Ще одне тіло витягли з вертольота Sikorsky H-60.

За даними American Airlines, на борту літака, який прямував з Вічіти у Канзасі, перебували 60 пасажирів і четверо членів екіпажу. А в гелікоптері перебували троє солдатів.

"Зараз ми перейшли від рятувальної операції до відновлення. Ми не віримо, що хтось вижив у цій аварії", – сказав керівник пожежної служби.

Він додав, що його команда все ще працює над пошуком усіх тіл та уламків.

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Своєю чергою сенатор Тім Кейн сказав, що буде "багато питань". За словами сенатора, законодавці "досить чітко висловилися щодо наших стурбованостей, але зараз не найкращий час для спекуляцій". Він не вірить, що Національна рада з безпеки на транспорті дасть відповіді.

Генеральний директор American Airlines Роберт Ізом повідомив, що літак зіткнувся з "військовим літаком на звичайному заході на посадку". Він не знає, чому сталася катастрофа.

"Наразі ми не знаємо, чому [вертоліт] опинився на шляху літака PSA", – сказав Ізом.

Американська армія підтвердила, що гелікоптер був військовим, базувався у форті Белвуар у Вірджинії та проводив тренувальну місію до того, як сталася катастрофа.

Міністр транспорту Шон Даффі повідомив, що ніч була ясною, і вертоліт прямував за "стандартною" схемою, як і реактивний літак. За словами міністра, маршрути польоту для обох "не були незвичайними". Він додав, що вертоліт "знав", що в цьому районі перебуває літак.

Незважаючи на те, що сталося, Даффі сказав, що США все ще мають найбезпечніші польоти в небі у світі. Водночас він додав: "Чи думаю я, що цьому можна було запобігти? Абсолютно".

Міністр заявив, що влада виявила місце перебування обох повітряних суден. Фюзеляж реактивного літака був "перевернутий" і складався з трьох різних секцій у воді приблизно по пояс.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що авіакатастрофи у Вашингтоні можна було уникнути.

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