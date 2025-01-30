Авіакатастрофа у Вашингтоні: Трамп зробив різку заяву

Літак здійснював звичайну посадку, і його було видно, ннаголосив Дональд Трамп.

Авіакатастрофи у Вашингтоні можна було уникнути.

Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі TruthSocial.

Коментуючи зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні, Трамп зауважив, що цьму можна було запобігти.

Президент США наголосив, що літак був на звичній лінії заходу на посадку до аеропорту, а гелікоптер тривалий час рухався прямо на літак.

"Це була ясно ніч, на літаку горіли ліхтарі, чому вертоліт не піднявся, не опустився, не розвернувся. Чому диспетчерська вежа не сказала вертольоту, що робити, замість того, щоб запитати, чи бачать вони літак. Це погана ситуація, якій, схоже, слід було запобігти. Не добре!" – написав він.

Нагадаємо, у США літак компанії PSA Airlines зіштовхнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на посадку в аеропорту Вашингтона і впав у річку. На борту літака перебувало 64 людини, а екіпаж вертольота складав три особи. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Однак у поліції визнають: знайти живих – майже без шансів.

У США пасажирський літак зіткнувся з вертольотом

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