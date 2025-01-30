Авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать – Трамп (видео)

Самолет совершал обычную посадку, и он был виден, подчеркнул Дональд Трамп.

Авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети TruthSocial.

Комментируя столкновение рейсового авиалайнера и военного вертолета возле аэропорта в Вашингтоне, Трамп отметил, что это можно было предотвратить.

Президент США подчеркнул, что самолет был на привычной линии захода на посадку в аэропорт, а вертолет длительное время двигался прямо на самолет.

"Это была ясно ночь, на самолете горели фонари, почему вертолет не поднялся, не опустился, не развернулся. Почему диспетчерская башня не сказала вертолету, что делать, вместо того, чтобы спросить, видят ли они самолет. Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. Нехорошо" – написал он.

Напомним, в США самолет компании PSA Airlines столкнулся с вертолетом Sikorsky H-60 во время захода на посадку в аэропорту Вашингтона и упал в реку. На борту самолета находились 64 человека, а экипаж вертолета составлял три человека. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Однако в полиции признают: найти живых почти без шансов.

В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом

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