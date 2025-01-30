Авиакатастрофа в США: на борту самолета находились россияне

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгений Шишков и Вадим Наумов находились на борту разбившегося в США самолета American Airlines 29 января.

Об этом сообщил ТАСС.

Спортивный агент Ари Закарян сообщил "Матчу ТВ", что на борту самолета находились представители российской школы фигурного катания.

"Известно, что там находились свои. Я не хочу называть имя, но наши там были", – коротко отметил Закарян.

Американский фигурист Люк Ванг также сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета находились несколько тренеров и фигуристов.

Фигуристы Евгений Шишков и Вадим Наумов выступали в паре в составе сборной СССР, а затем – России. В 1994 году они выиграли чемпионат мира.

Напомним, в США пассажирский самолет столкнулся с армейским вертолетом над Вашингтоном — известно о, по меньшей мере, 18 погибших. Точное количество жертв пока неизвестно.

На борту самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании PSA Airlines находились 64 человека, в вертолете Sikorsky H-60, который имел тренировочный вылет, — трое военных. Они столкнулись, когда самолет приближался к взлетно-посадочной полосе в Национальном аэропорту Рейгана.

Самолет упал в реку Потомак на глубину два метра и разломился на две части. На месте работают 300 спасателей, в том числе полицейские и водолазы. Местные власти говорят, что спасательная операция будет продолжаться.

Президент США Дональд Трамп знает о крушении и следит за ситуацией. Он написал, что "ситуации, похоже, можно было предотвратить".

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