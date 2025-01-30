Утром враг атаковал Одесщину: что известно о пострадавших

Целью стала припортовая инфраструктура.
В ночь на 30 января оккупанты дронами ударили по Измаильскому району. В результате атаки были повреждены частные домохозяйства. К сожалению, пострадал один человек.
Об этом сообщила Измаильская райгосадминистрация.
Также повреждения получила районная больница. Там выбиты окна и поврежден фасад с потолком.
"Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Стражи порядка фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Измаильщины", — отметили в сообщении.
Напомним, в ночь на 29 января враг совершил очередную атаку БпЛА на Измаильский район. Целью стала портовая инфраструктура.
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