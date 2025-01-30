Зранку ворог атакував Одещину: що відомо про постраждалих

У ніч на 30 січня окупанти дронами вдарили по Ізмаїльському району. Внаслідок атаки були пошкоджені приватні домогосподарства. На жаль, постраждала одна особа.

Про це повідомила Ізмаїльська районна державна адміністрація.

Атака на Ізмаїльський район

Також пошкоджень зазнала районна лікарня. Там вибиті вікна та пошкоджені фасад зі стелею.

"Усі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Ізмаїльщини", – зазначили у повідомленні.

Атака на Ізмаїльський район

Нагадаємо, у ніч проти 29 січня ворог здійснив чергову атаку БпЛА на Ізмаїльський район. Ціллю стала портова інфраструктура.

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