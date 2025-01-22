Віддали "в оренду" свого підлеглого: на Одещині судитимуть поліцейських

Державне бюро розслідувань (ДБР) разом із поліцією завершило досудове розслідування щодо посадових осіб конвойного батальйону одного з правоохоронних органів Одеської області, які отримували хабарі за надання охорони бізнесмену. Обвинувальний акт уже направлений до суду.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

У січні 2023 року командир батальйону разом із заступником вирішили допомогти знайомому бізнесмену, знайти йому охоронців. Один із підлеглих отримав завдання охороняти бізнесмена за гроші, а командування також знайшло йому інших охоронців. За цю послугу вони щомісяця отримували 8 тисяч доларів США.

Попри те, що один із охоронців не з’являвся на роботі, він все одно отримував зарплату та продовжував охороняти бізнесмена. Сума збитків для держави становить понад пів мільйона гривень. Командир батальйону, його заступник та охоронець обвинувачуються у зловживанні службовим становищем.

Нагадаємо, поліція затримала жителя Одеси, який ударив ножем власного батька. Постраждалий стік кров’ю і помер, а його син намагався переховуватися у гаражі.

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