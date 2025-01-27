"Ротацій недостатньо": Зеленський відповів, чи планує провести демобілізацію

На думку Зеленського, якщо оголосити демобілізацію і "завтра половина армії повернеться додому, то Путін нас вб'є всіх".

Наразі, коли триває повномасштабне вторгнення, демобілізація українських військових, що боронять Батьківщину на фронті, неможлива.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійській журналістці Чечілії Салі для газети Il Foglio, яке опублікував youtube-канал ОП.

"Військові мають ротації та відпустки, але безумовно цього недостатньо. Безумовно, треба працювати над якістю цього. І є питання, а як повернутися додому і не повертатися на фронт. Безумовно, такі запити є. Проте це не передбачено сьогодні законом", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що військовий стан передбачає мобілізацію людей і всіх ресурсів, що є в країні.

"І в цьому на жаль виклик цієї війни. І чому її треба максимально пришвдишити, щоб її закінчити. Примусити Росію закінчити цю війну. Ми сьогодні захищаємось.Якщо завтра половина нашої армії просто піде додому - тоді треба було здаватися першого ж дня", – каже глава держави.

Зеленський певен, що якщо відпустити принаймні половину армії по домівках, тоді Путін отримає шанс перемогти.

"Якщо завтра половина армії повернеться додому, то Путін нас вб'є всіх. Всіх, хто не зможе втекти за кордон. Вони нас вб'ють. Там де хтось чинить спротив, вони все руйнують, а людей вбивають", – підсумував президент.

Раніше у Міноборони пояснили, чому законопроєкт про демобілізацію не вносять до Верховної Ради.

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