"Питання демобілізації стало полем для ідіотських заяв": Жорін озвучив гостру проблему

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади висловився про маніпуляції на дуже чутливих для військових темах.

В Україні під час повномасштабної війни існує велика проблема. Вона полягає в тому, що на тему армії в публічному просторі розмірковують не військові й не ветерани, а політики та самопроголошені експерти, які мають на меті власний піар. А питання демобілізації взагалі перетворилося на поле заяв, що не несуть користі.

Про це сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

"Є велика проблема в тому, що на тему війни та армії в Україні в публічному просторі розмірковують не військові й не ветерани. А політики та самопроголошені експерти, які мають на меті власний піар й більше нічого. І ніх*** у війні та армійській системі не розуміють", - сказав Жорін.

За його словами, наразі в країні тривають маніпуляції "на дуже чутливих для військових, та й загалом усього суспільства темах".

"В результаті ми бачимо натяки на те, що мобілізація в Україні не потрібна, бо в армії і так 1 мільйон людей. Не усвідомлюючи, як саме працює військо та які напрямки охоплює ця величезна машина. Питання демобілізації взагалі стало постійним полем для ідіотських заяв, що несуть у практичному сенсі абсолютний нуль", – додав він.

На думку військового, ситуацію на фронті, управління військами тощо не можуть коментувати люди, які самі жодного разу не брали участь у війні.

Нагадаємо, окупанти перебувають неподалік Дніпропетровської області, проте в Україні досі не вирішені проблеми з мобілізацією. Про це раніше також заявив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін.

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