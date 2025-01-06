"Вопрос демобилизации стал полем для идиотских заявлений": Жорин озвучил острую проблему

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады высказался о манипуляциях на очень чувствительных для военных.

В Украине во время полномасштабной войны существует большая проблема. Она стостоит в том, что на тему армии в публичном пространстве размышляют не военные и не ветераны, а политики и самопровозглашенные эксперты, преследующие собственный пиар. А вопрос демобилизации вообще превратился в поле заявлений, не несущих пользы.

Об этом сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

"Есть большая проблема в том, что на тему войны и армии в Украине в публичном пространстве размышляют не военные и не ветераны. А политики и самопровозглашенные эксперты, преследующие собственный пиар и больше ничего. И них*** в войне и армейской системе не понимают", — сказал Жорин.

По его словам, в настоящее время в стране продолжаются манипуляции "на очень чувствительных для военных, и в целом всего общества, темах".

"В результате мы видим намеки на то, что мобилизация в Украине не нужна, потому что в армии и так 1 миллион человек. Не осознавая, как именно работает войско и какие направления охватывает эта огромная машина. Вопрос демобилизации вообще стал постоянным полем для идиотских заявлений, что несут в практическом смысле абсолютный нуль", — добавил он.

По мнению военного, ситуацию на фронте, управление войсками и тому подобное не могут комментировать люди, которые сами ни разу не участвовали в войне.

Напомним, оккупанты находятся неподалеку от Днепропетровской области, однако в Украине до сих пор не решены проблемы с мобилизацией. Об этом ранее также заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

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