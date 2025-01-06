В Украину идет потепление: прогноз погоды на 7-10 января

Во вторник, 7 января, в Украине резко потеплеет. Причем по всей территории Украины будет сухо. Плюсовая температура будет держаться как ночью, так и днем. Лишь на севере, востоке и местами в центре ожидается ночью минимальный мороз до -1, в Луганской области — до -2.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Днем термометры покажут максимальные +10 градусов, причем не только на юге, но и на западе. Холоднее всего днем будет в Луганской, Сумской и Черниговской областях, до +5. В Киеве без осадков, ночью -1...+1, днем +5...+7 градусов.

Погода 7 января

В среду, 8 января, потепление вступит в силу, правда, без дождей не обойдется. Осадки пройдут везде, кроме юга, востока и Запорожской области. И ночью и днем будет плюсовая температура во всех регионах. Днем значительное ожидается на юге, в том числе в Крыму — до +14 градусов. Холоднее всего днем будет в западных регионах.

Погода 8 января

Аналогичная, теплая погода ожидается и 9 января. Правда, дождь с мокрым снегом пройдет в восточных и северных областях, а также в Харьковской области. Несмотря на осадки, минусов ни ночью, ни днем, не будет. На юге будет так же тепло – в пределах +12...+14 градусов. В Прикарпатье днем будет почти по-крымски тепло, +10...+12. В Киеве без осадков, ночью до +3, днем до +7.

Погода 9 января

Пятница, 10 января, тоже будет теплой. Отдельным холодным островком, максимум до +5 градусов, окажется часть западных областей. Кроме того, +10 и выше термометры покажут не только на юге. В Крыму максимально ожидается +13.

Погода 10 января

Правда, возможны дожди, которые пройдут полосой, захватив все запад Украины, часть центра вместе с Киевом с переходом на Сумскую и Черниговскую области. В Киеве ночью до +5, днем до +8. Потепление в столице испортят, как отмечалось выше, только осадки в виде дождя.

Напомним, погода снова удивляет украинцев: синоптики рассказали, каким будет январь.

Читайте также: