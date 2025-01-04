Когда Украина одержит окончательную победу в войне: известная астролог назвала дату

Нельзя сказать, что война завершится 23 февраля 2025 года. Но первый важный шаг должны сделать. А уже красноречивые формулы победы, с точки зрения астрологии, появляются в 2026 году – в июле и сентябре.

Об этом заявила известная украинская астролог Альбина Пономаренко в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Я пошла дальше 25 года и хочу сказать, что такое сильное мощное влияние, которое я связываю с победой Украины, оно будет на 11 июля 26 года. И здесь очень интересное совпадение, потому что всегда ежегодно 13 июля проходит саммит НАТО. И вот это событие говорит о возможном вступлении Украины в НАТО. А нам выставили условие, что мы туда вступаем после победы... – отметила астролог. – А ведь здесь напрямую есть формула успеха, формула социального успеха, формула победы в формулах событий, которые прописываются этим аспектом. Поэтому вот на этот аспект я надеюсь, что он нам уже принесет окончательную победу и окончательный конец в этой войне".

Альбина Пономаренко отметила, что красноречивую формулу победы она также видит в сентябре 2026 года.

"И дальше, кстати, там на сентябрь 26 года – опять же Венера – планета дипломатии – и Марс – планета агрессии – в хорошей такой коммуникации. И относительно нашего гороскопа – это формула победы напрямую. То есть такие красноречивые формулы победы мы видим в 26 году, в сентябре", – резюмировала астролог.

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