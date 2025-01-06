До України йде потепління: прогноз погоди на 7-10 січня

У вівторок, 7 січня, в Україні різко потеплішає. Причому, по всій території України буде сухо. Плюсова температура триматиметься як уночі, так і вдень. Лише на півночі, сході та місцями в центрі очікується вночі мінімальний мороз, до -1, у Луганській області - до -2.

Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Удень термометри покажуть максимальні +10 градусів, причому не тільки на півдні, а й на заході. Найхолодніше вдень буде в Луганській, Сумській та Чернігівській областях, до +5. У Києві без опадів, вночі -1....+1, вдень +5...+7 градусів.

Погода 7 січня

У середу, 8 січня, потепління набере сили, щоправда, без дощів не обійдеться. Опади пройдуть скрізь, крім півдня, сходу та Запорізької області. І вночі, і вдень буде плюсова температура в усіх регіонах. Удень значне потепління очікується на півдні, зокрема в Криму – до +14 градусів. Найхолодніше вдень буде в західних регіонах.

Погода 8 січня

Аналогічна, тепла погода очікується і 9 січня. Щоправда, дощ із мокрим снігом пройде у східних і північних областях, а також у Харківській області. Незважаючи на опади, мінусів ні вночі, ні вдень, не буде. На півдні буде так само тепло – у межах +12...+14 градусів. На Прикарпатті вдень буде майже по-кримськи тепло, +10...+12. У Києві без опадів, вночі до +3, вдень до +7.

Погода 9 січня

П'ятниця, 10 січня, також буде теплою. Окремим холодним острівцем, максимум до +5 градусів, виявиться частина західних областей. Крім того, +10 і вище термометри покажуть не тільки на півдні. У Криму максимально очікується до +13.

Погода 10 січня

Щоправда, вірогідні дощі, які пройдуть смугою, захопивши весь захід України, частину центру разом із Києвом із переходом на Сумську та Чернігівську області. У Києві вночі до +5, удень до +8. Потепління у столиці зіпсують, як зазначалося вище, тільки опади у вигляді дощу.

Нагадаємо, погода знову дивує українців: синоптики розповіли, яким буде січень.

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