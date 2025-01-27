"Це було тупо": Зеленський розкритикував рішення віддати ядерну зброю України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення України віддати ядерну зброю після розпаду СРСР було "тупим і абсолютно нелогічним".

Про це Зеленський сказав у розмові з італійським виданням Il Foglio.

"Нам не треба було віддавати ядерну зброю. Це було тупо, абсолютно нелогічно", – наголосив він під час інтерв’ю.

Також Зеленський прокоментував політику колишнього президента США Джо Байдена, висловивши зацікавленість у деталях його переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулися у Швейцарії влітку 2021 року.

"Мені дуже цікаво, про що Путін та Байден домовлялися у Швейцарії. Історія покаже", – заявив Зеленський.

Однак президент України позитивно висловився на адресу Дональда Трампа.

Крім того, Володимир Зеленський відповів, чи планує провести демобілізацію.