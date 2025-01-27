"Це було тупо": Зеленський розкритикував рішення віддати ядерну зброю України

Також Зеленський прокоментував політику колишнього президента США Джо Байдена.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення України віддати ядерну зброю після розпаду СРСР було "тупим і абсолютно нелогічним".
Про це Зеленський сказав у розмові з італійським виданням Il Foglio.
"Нам не треба було віддавати ядерну зброю. Це було тупо, абсолютно нелогічно", – наголосив він під час інтерв’ю.
Також Зеленський прокоментував політику колишнього президента США Джо Байдена, висловивши зацікавленість у деталях його переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, що відбулися у Швейцарії влітку 2021 року.
"Мені дуже цікаво, про що Путін та Байден домовлялися у Швейцарії. Історія покаже", – заявив Зеленський.
Однак президент України позитивно висловився на адресу Дональда Трампа.
Крім того, Володимир Зеленський відповів, чи планує провести демобілізацію.
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