ЄС подовжив санкції проти Росії: Угорщина пішла на поступки

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ у понеділок, 27 січня, подовжила дію санкцій щодо Росії, запроваджених через її агресію проти України.

Про це в X (Twitter) написала дипломатка ЄС Кая Каллас.

"Міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися знову подовжити санкції проти Росії. Це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її війни. Росія повинна заплатити за шкоду, яку вона завдає", - написала вона.

За законодавством ЄС, рішення про подовження цих санкцій має ухвалюватися раз на пів року і потребує одностайної підтримки усіх членів блоку. Після ухвалення останнього відповідного рішення, вони мали діяти до 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, видання Politico писало, що Угорщина нібито погодилася не блокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії в обмін на те, що ЄС оприлюднить заяву, яка враховуватиме тривоги Будапешту про "енергетичну безпеку" на тлі зупинки транзиту російського газу через Україну.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо Україна не відновить транзит російського газу і не надасть гарантії щодо постачання нафти.

Від 1 січня 2025 року Україна офіційно зупинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Угорщина отримує газ по газогіну "Турецький потік" і не залежить від українського маршруту, однак Орбан каже, що через припинення транзиту російського газу зросли ціни на паливо у країні. А санкції проти Росії нібито вже стали Угорщині в 19 мільярдів євро, тож потребують перегляду.

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