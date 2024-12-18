Орбан звинуватив Зеленського у провокації

Угорський прем'єр-міністр запевняє у реальності своєї пропозиції про "різдвяне перемир’я".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав провокацією слова українського президента Володимира Зеленського про те, що у нього не має дієвих важелів впливу на Путіна, і запевнив, що пропозиція “різдвяного перемир’я”, за його словами, “лежить на столі”.

Про це Орбан написав у мережі Х у середу, 18 грудня.

“Ми не будемо відповідати на жодні провокації. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Бери або залишай це. Це ваша відповідальність”, - написав угорський прем’єр.

У такий спосіб він прокоментував слова Володимира Зеленського про те, що Віктор Орбан не здатен тиснути на Путіна.

"У кого ще в Європі є такий досвід, як в України? Ні в кого. У Орбана є така армія? Ні. Як би він тиснув на Путіна? Жартом, усмішкою?" - йдеться у цитаті українського президента, яку перепостив прем'єр-міністр Угорщини.

Раніше повідомлялося, що 11 грудня Орбан провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Прем’єр Угорщини заявив про своє зацікавлення у сприянні "спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання" війни в Україні.

Ця розмова одразу викликала іронічну реакцію президента України Володимира Зеленського.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", – прокоментував він цю телефонну розмову.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що з огляду на наближення Різдва прем'єр-міністр Віктор Орбан запропонував “гуманітарний крок”, який передбачав припинення вогню на кілька днів і масовий обмін полоненими.

Він запевнив, що пропозиція “різдвяного перемир’я” від Угорщини “лежить на столі” і начебто одна сторона [очевидно, мається на увазі Росія] її розглянула і вважає прийнятною. Однак Віктору Орбану начебто відмовили в організації телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським.

Після цього радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що від Угорщини не надходило жодних пропозицій щодо припинення вогню на Різдво.

"Немає ніяких пропозицій. Та й які можуть бути пропозиції? Що значить "різдвяне припинення вогню", якщо Росія абсолютно точно не буде цього робити", - сказав він.

Подоляк назвав заяви щодо пропозицій про "різдвяне перемир’я" піар-демаршем Орбана та інформаційною операцією. За його словами, вони лунають для того, щоб Україна припинила спротив ворогу.

Радник керівника ОП також акцентував на тому, що "ніхто не уповноважував Угорщину на певні посередницькі місії".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien наголосив, що лідер жодної країни світу не має права вести переговори з російський президентом-диктатором Володимиром Путіним без України. Зараз важливий дипломатичний тиск міжнародної спільноти на Кремль.

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