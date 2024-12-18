Орбан обвинил Зеленского в провокации

Венгерский премьер-министр уверяет в реальности своего предложения о "рождественском перемирии".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал провокацией слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что у него нет действенных рычагов влияния на Путина, и заверил, что предложение "рождественского перемирия", по его словам, "лежит на столе" .

Об этом Орбан написал в сети Х в среду, 18 декабря.

“Мы не будем отвечать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Бери или оставляй это. Это ваша ответственность”, – написал венгерский премьер.

Таким образом, он прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Виктор Орбан не способен давить на Путина.

"У кого еще в Европе есть такой опыт, как у Украины? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как бы он давил на Путина? Шуткой, улыбкой?" – говорится в цитате украинского президента, которую перепостил премьер-министр Венгрии.

Ранее сообщалось, что 11 декабря Орбан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Венгрии заявил о своей заинтересованности в содействии "совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения" войны в Украине.

Этот разговор сразу вызвал ироническую реакцию президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", — прокомментировал он этот телефонный разговор.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что, учитывая приближение Рождества, премьер-министр Виктор Орбан предложил "гуманитарный шаг", предусматривавший прекращение огня на несколько дней и массовый обмен пленными.

Он заверил, что предложение "рождественского перемирия" от Венгрии "лежит на столе" и якобы одна сторона [очевидно, имеется в виду Россия] его рассмотрела и считает приемлемой. Однако Виктору Орбану якобы отказали в организации телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

После этого советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что от Венгрии не поступало никаких предложений по прекращению огня на Рождество.

"Нет никаких предложений. Да и какие могут быть предложения? Что значит "рождественское прекращение огня", если Россия совершенно точно не будет этого делать", – сказал он.

Подоляк назвал заявления о предложениях о "рождественском перемирии" пиар-демаршем Орбана и информационной операцией. По его словам, они раздаются для того, чтобы Украина прекратила сопротивление противнику.

Советник руководителя ОП также акцентировал внимание на том, что "никто не уполномочивал Венгрию на определенные посреднические миссии".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Parisien подчеркнул, что лидер ни одной страны мира не имеет права вести переговоры с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным без Украины. Сейчас важно дипломатическое давление международного сообщества на Кремль.

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