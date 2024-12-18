Карась рассказал, сколько солдат КНДР могут создать проблемы на фронте

Он отметил, что 10 000 военных КНДР сейчас создают неудобства украинским военным на Курщине.

Планы России начиная с июня включали создание буферной зоны в Харькове, наступление на Донбассе и Запорожье. Но все эти стратегические операции, в частности Харьковская, потерпели крах.

Об этом рассказал общественный активист и военнослужащий Евгений Карась в эфире "Радио Байрактар".

В то же время Украина начала наступление на Курскую область. И даже опрокидывание значительных сил, таких как десантные дивизии, не принесло результатов для РФ, а потери российских войск стали огромными.

Карась подчеркнул, что привлечение войск КНДР к войне свидетельствует о проблемах России с мобилизационным ресурсом.

"Северокорейские появились. Ну, во-первых, это прекрасно. Можно наконец уничтожать северокорейских коммунистов. Это многие мечтали сделать у нас. [...] Но ведь вопрос того, зачем северокорейская пехота, если все было бы зашибиться с мобилизационным ресурсом, это не от хорошего" — заявил военнослужащий.

Он добавил, что 10 000 военных КНДР сейчас создают неудобства украинским военным на Курском направлении.

"Может быть 20-30 (тысяч пехоты северокорейских войск, — Ред.) и она нам будет создавать большие проблемы. [...] И прежде всего, они будут использовать их для того, чтобы снимать российские войска с других направлений", – отметил Карась.

Напомним, северокорейские войска уже участвуют в боевых действиях на стороне России против ВСУ.

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