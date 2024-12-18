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Карась розповів, скільки солдатів КНДР можуть створити проблеми на фронті

Карась розповів, скільки солдатів КНДР можуть створити проблеми на фронті

Громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась / Фото: скриншот з відео

Він зазначив, що 10 000 військових КНДР зараз створюють незручності українським військовим на Курщині.

Плани Росії, починаючи від червня, включали створення буферної зони в Харкові, наступ на Донбасі та Запоріжжі. Але всі ці стратегічні операції, зокрема Харківська, зазнали краху.

Про це розповів громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась в ефірі "Радіо Байрактар".

Водночас Україна почала наступ на Курську область. І навіть перекидання значних сил, як-от десантних дивізій, не принесло результатів для РФ, а втрати російських військ стали величезними.

Карась наголосив, що залучення військ КНДР до війни свідчать про проблеми Росії з мобілізаційним ресурсом.

"Північнокорейські з'явилися. Ну по-перше, це прекрасно. Можна нарешті знищувати північнокорейських комуністів. Це багато хто мріяв зробити у нас. [...] Але ж питання того, навіщо північнокорейська піхота, якщо все було б зашибісь з мобілізаційним ресурсом, це не від хорошого", – заявив військовослужбовець.

Він додав, що 10 000 військових КНДР зараз створюють незручності українським військовим на Курському напрямку.

"Може бути 20-30 (тисяч піхоти північнокорейських військ, – Ред.) і вона нам створюватиме великі проблеми. [...] І передусім вони будуть використовувати їх для того, щоб знімати російські війська з інших напрямків", – зазначив Карась.

Нагадаємо, північнокорейські війська вже беруть участь у бойових діях на боці Росії проти ЗСУ.

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