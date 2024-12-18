Карась розповів, скільки солдатів КНДР можуть створити проблеми на фронті

Він зазначив, що 10 000 військових КНДР зараз створюють незручності українським військовим на Курщині.

Плани Росії, починаючи від червня, включали створення буферної зони в Харкові, наступ на Донбасі та Запоріжжі. Але всі ці стратегічні операції, зокрема Харківська, зазнали краху.

Про це розповів громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась в ефірі "Радіо Байрактар".

Водночас Україна почала наступ на Курську область. І навіть перекидання значних сил, як-от десантних дивізій, не принесло результатів для РФ, а втрати російських військ стали величезними.

Карась наголосив, що залучення військ КНДР до війни свідчать про проблеми Росії з мобілізаційним ресурсом.

"Північнокорейські з'явилися. Ну по-перше, це прекрасно. Можна нарешті знищувати північнокорейських комуністів. Це багато хто мріяв зробити у нас. [...] Але ж питання того, навіщо північнокорейська піхота, якщо все було б зашибісь з мобілізаційним ресурсом, це не від хорошого", – заявив військовослужбовець.

Він додав, що 10 000 військових КНДР зараз створюють незручності українським військовим на Курському напрямку.

"Може бути 20-30 (тисяч піхоти північнокорейських військ, – Ред.) і вона нам створюватиме великі проблеми. [...] І передусім вони будуть використовувати їх для того, щоб знімати російські війська з інших напрямків", – зазначив Карась.

Нагадаємо, північнокорейські війська вже беруть участь у бойових діях на боці Росії проти ЗСУ.

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