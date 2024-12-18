Цены снова выросли: электроэнергия и овощи бьют рекорды — Госстат

Итоги ноября 2024 года демонстрируют, что цены на потребительские товары и услуги продолжили рост, а больше всего за последние 12 месяцев подорожали электроэнергия и овощи.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, проанализировавшей рост цен на ключевые товары и услуги за период с ноября 2023 года по ноябрь 2024-го.

Согласно официальной статистике, электроэнергия выросла в цене на 63,6%, а стоимость овощей подскочила на 62,9%. Такой стремительный рост объясняют изменениями тарифов и сезонными ценовыми колебаниями на рынке продуктов питания.

К ключевым товарам, также существенно подорожавшим за последние 12 месяцев, относятся:

* масло — +30,7%;

* фрукты — +24,7%;

* продукты питания в целом — +14,4%.

Рост официального курса доллара на 15,07% с ноября 2023-го по ноябрь текущего года повлек за собой дополнительное давление на цены, особенно в импортозависимых секторах.

Среди товаров также значительно подорожало горючее — увеличение цен на 10,3%, а среди услуг: медицинские (амбулаторные) услуги – на 14,9%, образование — на 11,9%. Самые низкие темпы роста по сравнению с основными потребительскими категориями и услугами в сфере телекоммуникационных услуг – на 4,7%.

Эксперты отмечают, что основными факторами ценового роста остаются изменения тарифов на энергоносители, колебания валютного курса и общая нестабильность экономической ситуации.