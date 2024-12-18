В Дрогобыче пьяный адвокат врезался в авто, а затем в дом: есть пострадавший

В результате ДТП пострадал один человек, а также разрушена часть дома.

Во Львовской области в городе Дрогобыч местный адвокат Иван Якимив, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, за рулем автомобиля BMW X6 въехал в припаркованный автомобиль, а затем врезался в стену жилого дома.

Об этом пишет ZAXID.NET.

По словам очевидцев, адвокат на большой скорости сначала врезался в припаркованный автомобиль, а после этого, потеряв управление, повредил стену дома. В результате аварии пострадал 40-летний водитель припаркованного автомобиля, который находился рядом. По информации полиции, пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Поведение виновника ДТП вызвало негодование. Как видно из видео очевидцев, после аварии Якимив вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и оказывал сопротивление собравшимся на месте происшествия.

Иван Акимов/скриншот

В полиции сообщили, что 39-летний адвокат находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На него составили административные материалы за вождение в нетрезвом состоянии и нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение имущества (статьи 130 и 124 КУоАП).

Прошлые правонарушения

Это не первый случай, когда Ивана Якимива застают пьяным за рулем. В октябре 2021 года его уже задерживали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но судья Дрогобычского суда Руслана Курус закрыла дело из-за "отсутствия состава административного правонарушения". Подобный случай произошел и в 2014 году, когда Якимив, по его словам, "выпил бутылку пива" перед тем, как сесть за руль. Тогда судья ограничился устным замечанием.

Кроме того, Иван Якимив фигурировал в ряде уголовных дел. В 2016 году его задержали за вымогательство взятки в размере 1 тысячи долларов, что завершилось штрафом в 20,4 тыс. грн. В 2023 году он стал фигурантом дела о злоупотреблении влиянием – адвокат был задержан на взятке за содействие в отсрочке от мобилизации.

Напомним, в Хмельницком водитель Audi сбил на пешеходном переходе 30-летнюю мать и ее 12-летнюю дочь.

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