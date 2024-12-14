В Хмельницком водитель на пешеходном переходе сбил мать с дочерью

Травмированная женщина и ребенок были госпитализированы в больницу.

В Хмельницком 13 декабря, около 18:00 на улице Каменецкой произошло дорожно-транспортное происшествие. 24-летний водитель автомобиля "Audi" из села Ружичанка наехал на 30-летнюю мать и ее 12-летнюю дочь, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Стало известно, что в результате аварии пешеходы получили травмы и были госпитализированы. Следователи Хмельницкого райуправления полиции открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения (ч. 1 ст. 286 УК Украины). Полиция выясняет происшествия.

Напомним, в Житомире районный суд избрал меру пресечения водителя, который на пешеходном переходе сбил 17-летнего школьника Валерия Розбицкого. Водитель, управлявший в состоянии алкогольного опьянения, совершил смертельное ДТП. Молодого мужчину спасти не удалось.

Читайте также: