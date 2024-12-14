Хурма, "Королек" и "Шарон": чем они отличаются

Сезон хурмы и ее разновидностей — а это "Королек" и "Шарон" — начинается поздней осенью и продолжается зимой. Хурма не только очень вкусная, но и много на содержание витаминов и микроэлементов.

В чем разница между хурмой, "Корольком" и "Шароном" читайте в материале ТСН.ua.

Форма фрукта (сферическая, плоская или трапециевидная) определяется сортом, а цвет — от темно-оранжевого до желто-оранжевого.

Хурма имеет терпкий и вязкий вкус. Если плод заморозить, то и терпкость и вязкость исчезнет. Размороженная хурма становится мягкой и вкусной. Она имеет определенную форму. Обычно хурма оранжевого цвета – иногда с красноватым оттенком.

"Шарон" – это гибрид яблока и японской хурмы. Плод очень сочный и не имеет косточек. По вкусу он напоминает абрикос или айву. "Шарон" обладает уникальным ароматом, а еще у него отсутствует характерный вязкий вкус. Чем больше "Шарон" сохраняется на холоде и морозе — тем слаще он становится

"Королек" – это вид хурмы – шаровидные, слегка сплющенные плоды темного цвета. Фрукт имеет темно-оранжевый цвет, а мякоть – коричневая. Чем кожура темнее, тем слаще плоды. "Королек" не имеет терпкости.

Напомним, специалисты рассказали, как выбрать сладкую, спелую, невыносимую хурму.

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