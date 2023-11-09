Как выбрать сладкую, спелую, нетерпкую хурму

Как определить зрелость хурмы, почему хурма бывает терпкой, чем отличается хурма, королек и шарон

Хурма так обычно привыкли называть разные сорта хурмы — традиционную хурму, королек и шарон разная по внешнему виду, так же как и разные сорта яблок.

Чем отличаются хурма, королек и шарон

Хурма имеет острый кончик и оранжевый, насыщенный цвет, на ощупь мягкая. Королек темно-оранжевого цвета с коричневой мякотью. Шарон, как правило, большой, более похож на яблоко или айву, ярко-оранжевого цвета с блестящей, глянцевой кожицей. Терпкий вкус имеет только хурма, а королек и шарон — нет.

Как выбрать спелую хурму

Чтобы выбрать спелую и сладкую хурму, которая не вяжет, выбирайте круглые или приплюснутые плоды.

Оцените цвет. Спелый плод должен быть насыщенного красно-оранжевого цвета. Если перед вами хурма светло-оранжевой окраски, то, скорее всего, она не созрела.

Потрогайте хурму. Очень твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а слишком мягкие, растекающиеся в руках — перезревшие, хотя и очень сладкие. Идеально, когда при нажатии вы ощущаете, как слегка сдавливаете хурму.

Найти вызревшие плоды помогут околоплодные листочки хурмы. Они должны быть высохшими. Под листочками увидите коричневый оттенок.

Основное правило, если хурма зрелая, то она будет мягкой, а значит и сладкой. Твердый плод будет терпким.

В то время как шарон и королек могут быть и жесткими, и одновременно сладкими. При выборе шарона и корольки очень желательно, чтобы цвет у всех плодов был насыщен. Считается, что королек с большими в диаметре носиком – слаще.

Что делать, если выбрали незрелую, терпкую хурму

Если хурма оказалась терпкая и не очень сладкая поместите ее на время в морозилку. Тогда хурма станет мягче, слаще, а терпкость исчезнет.

Чтобы созрела хурма, положите ее в пакет и подержите несколько дней при обычной комнатной температуре. Ускорить процесс созревания может этилен, который активно выделяют яблоки и бананы. Поэтому, если положить в пакет с хурмой спелое яблоко или банан, процесс созревания ускорится.

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