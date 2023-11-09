Как выбрать сладкую, спелую, нетерпкую хурму

Как определить зрелость хурмы, почему хурма бывает терпкой, чем отличается хурма, королек и шарон
Хурма так обычно привыкли называть разные сорта хурмы — традиционную хурму, королек и шарон разная по внешнему виду, так же как и разные сорта яблок.
Чем отличаются хурма, королек и шарон
Хурма имеет острый кончик и оранжевый, насыщенный цвет, на ощупь мягкая. Королек темно-оранжевого цвета с коричневой мякотью. Шарон, как правило, большой, более похож на яблоко или айву, ярко-оранжевого цвета с блестящей, глянцевой кожицей. Терпкий вкус имеет только хурма, а королек и шарон — нет.
Как выбрать спелую хурму
- Чтобы выбрать спелую и сладкую хурму, которая не вяжет, выбирайте круглые или приплюснутые плоды.
- Оцените цвет. Спелый плод должен быть насыщенного красно-оранжевого цвета. Если перед вами хурма светло-оранжевой окраски, то, скорее всего, она не созрела.
- Потрогайте хурму. Очень твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а слишком мягкие, растекающиеся в руках — перезревшие, хотя и очень сладкие. Идеально, когда при нажатии вы ощущаете, как слегка сдавливаете хурму.
- Найти вызревшие плоды помогут околоплодные листочки хурмы. Они должны быть высохшими. Под листочками увидите коричневый оттенок.
Основное правило, если хурма зрелая, то она будет мягкой, а значит и сладкой. Твердый плод будет терпким.
В то время как шарон и королек могут быть и жесткими, и одновременно сладкими. При выборе шарона и корольки очень желательно, чтобы цвет у всех плодов был насыщен. Считается, что королек с большими в диаметре носиком – слаще.
Что делать, если выбрали незрелую, терпкую хурму
Если хурма оказалась терпкая и не очень сладкая поместите ее на время в морозилку. Тогда хурма станет мягче, слаще, а терпкость исчезнет.
Чтобы созрела хурма, положите ее в пакет и подержите несколько дней при обычной комнатной температуре. Ускорить процесс созревания может этилен, который активно выделяют яблоки и бананы. Поэтому, если положить в пакет с хурмой спелое яблоко или банан, процесс созревания ускорится.
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