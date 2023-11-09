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Як вибрати солодку, стиглу, нетерпку хурму і не помилитись

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Як вибрати солодку, стиглу, нетерпку хурму і не помилитись

Як вибрати хурму

Як визначити зрілість хурми, чому хурма буває терпкою, чим відрізняється хурма, корольок та шарон

Хурма, так зазвичай звикли називати різні сорти хурми — традиційну хурму, корольок та шарон різна на вигляд, так само як і різні сорти яблук. 

Чим відрізняються хурма, корольок та шарон

Хурма має гострий кінчик та помаранчевий, насичений колір, на дотик вона м'яка. Корольок темно-помаранчевого кольору з коричневою м'якоттю. Шарон, як правило великий, більш подібний на яблуко чи айву, яскраво-помаранчевого кольору з блискучою, глянцевою шкіркою.Терпкий смак має лише хурма, а корольок та шарон  -  ні.

Як обрати стиглу хурму

  • Щоб вибрати стиглу і солодку хурму, яка не в'яже, вибирайте круглі або приплеснуті плоди. 
  • Оцініть колір. Стиглий плід має бути насиченого червоно-помаранчевого кольору. Якщо перед вами хурма світло-оранжевого забарвлення, то, швидше за все, вона не визріла. 
  •  Поторкайте хурму. Дуже тверді плоди, швидше за все, недозрілі, а занадто м'які, такі, що розтікаються в руках —  перезріли, хоча і дуже солодкі. Ідеально, коли при натисканні ви відчуваєте, як злегка здавлюєте хурму.
  • Знайти визрілі плоди допоможуть навколоплідні листочки хурми. Вони мають бути висохлими. Під листочками побачите  коричневий відтінок.

Основне правило, якщо хурма зріла, то вона буде м’якою, а значить,  і солодкою. Твердий плід буде терпким.

В той час як шарон і корольок можуть бути й твердими, і одночасно солодкими. При виборі шарону і королька дуже бажано, щоб колір у всіх плодів був насичений. Вважається, що корольок з більшими в діаметрі носиком — солодший. 

Що робити, якщо вибрали незрілу, терпку хурму

Якщо хурма виявилась терпка і не дуже солодка помістіть її на деякий час в морозилку. Тоді хурма стане м'якшою, солодшою, а терпкість зникне.

Щоб хурма дозріла,  покладіть її в пакет і потримайте декілька днів при звичайній кімнатній температурі. Прискорити процес дозрівання може етилен, який активно виділяють яблука і банани. Тому, якщо покласти в пакет з хурмою стигле яблуко чи банан, процес дозрівання прискориться.

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Дата публікації
Перегляди
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