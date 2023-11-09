Як вибрати солодку, стиглу, нетерпку хурму і не помилитись

Як визначити зрілість хурми, чому хурма буває терпкою, чим відрізняється хурма, корольок та шарон

Хурма, так зазвичай звикли називати різні сорти хурми — традиційну хурму, корольок та шарон різна на вигляд, так само як і різні сорти яблук.

Чим відрізняються хурма, корольок та шарон

Хурма має гострий кінчик та помаранчевий, насичений колір, на дотик вона м'яка. Корольок темно-помаранчевого кольору з коричневою м'якоттю. Шарон, як правило великий, більш подібний на яблуко чи айву, яскраво-помаранчевого кольору з блискучою, глянцевою шкіркою.Терпкий смак має лише хурма, а корольок та шарон - ні.

Як обрати стиглу хурму

Щоб вибрати стиглу і солодку хурму, яка не в'яже, вибирайте круглі або приплеснуті плоди.

Оцініть колір. Стиглий плід має бути насиченого червоно-помаранчевого кольору. Якщо перед вами хурма світло-оранжевого забарвлення, то, швидше за все, вона не визріла.

Поторкайте хурму. Дуже тверді плоди, швидше за все, недозрілі, а занадто м'які, такі, що розтікаються в руках — перезріли, хоча і дуже солодкі. Ідеально, коли при натисканні ви відчуваєте, як злегка здавлюєте хурму.

Знайти визрілі плоди допоможуть навколоплідні листочки хурми. Вони мають бути висохлими. Під листочками побачите коричневий відтінок.

Основне правило, якщо хурма зріла, то вона буде м’якою, а значить, і солодкою. Твердий плід буде терпким.

В той час як шарон і корольок можуть бути й твердими, і одночасно солодкими. При виборі шарону і королька дуже бажано, щоб колір у всіх плодів був насичений. Вважається, що корольок з більшими в діаметрі носиком — солодший.

Що робити, якщо вибрали незрілу, терпку хурму

Якщо хурма виявилась терпка і не дуже солодка помістіть її на деякий час в морозилку. Тоді хурма стане м'якшою, солодшою, а терпкість зникне.

Щоб хурма дозріла, покладіть її в пакет і потримайте декілька днів при звичайній кімнатній температурі. Прискорити процес дозрівання може етилен, який активно виділяють яблука і банани. Тому, якщо покласти в пакет з хурмою стигле яблуко чи банан, процес дозрівання прискориться.

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