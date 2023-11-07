Навіщо додавати воду під час смаження яєчні: лайфгак від досвідчених господинь

Чому потрібно додавати воду під час смаження яєчні

Яєчня та омлет є, напевно, одним з найпопулярніших варіантів сніданку. Страва проста в приготуванні, а швидкість з якою вона готується влаштовує людей, які поспішають уранці на роботу.

Проте смажене яйце не завжди виходить ідеальним. Гурманів може не влаштувати консистенція, вигляд страви та результати приготування.

У одних випадках жовток приготований так, як треба, а білок не повністю згортається, внаслідок чого утворюються так звані "соплі". У інших випадках біла частина яєчні "схоплюється", проте відбувається і згортання жовтка.

Втім, існує простий спосіб забезпечити збереження балансу, коли білок повністю приготований, а жовта частина яєчні залишається рідкою.

Що потрібно зробити, щоб яєчня вийшла ідеальною

Всього лише під час приготування яєчні налити трохи води, внаслідок чого процес смаження зміститься у бік приготування страви на пару.

Білок та жовток приготуються до потрібної консистенції. Страва вийде ідеальною і це займе пару хвилин. Сигналом про повну готовність яєчні буде поява на поверхні жовтка тонкої білої плівки.

Як додавати воду піл час смаження яєчні

Можна спробувати двома способами.

Перші декілька секунд яєчня повинна готуватися на невеликій кількості олії. Воду слід додати після того, як білок почне "позбавлятися" від прозорості. Яєчня вийде ідеальною внаслідок випарованої води, тому, щоб зберегти пар, прикрийте сковорідку кришкою.

Другий спосіб припускає додавання води на початку смаження. Поставте на плиту сковорідку, нехай розігрівається. Потім треба налити на дно тонкий шар води, щоб він покривав сковорідку. Коли вода закипить, розбийте яйця, щоб жовток не розтікся. Зменште температуру конфорки, а сковорідку накрийте кришкою. Через хвилину варто підсолити блюдо і знову накрити кришкою. Якщо потрібний білок рідкий, то достатньо двох хвилин, якщо щільний - п'ять.

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