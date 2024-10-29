Держборг України лише у вересні зріс на ₴32,3 млрд: яка загальна сума

Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трлн грн, або 155,56 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Державний та гарантований державою зовнішній борг становить 4 612,99 млрд грн (72,03% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 112,06 млрд дол. США;

(72,03% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 791,01 млрд грн (27,97%), або 43,51 млрд дол. США.

Протягом вересня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 32,31 млрд грн. В доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 0,87 млрд дол. США.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прогнозує, що у жовтні варто очікувати продовження тенденції до помітного нарощування внутрішнього держборгу. Крім того, у жовтні слід також чекати на відновлення зростання зовнішнього держборгу через надання 6-го траншу за програмою EFF на суму 1,1 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що у ВР хочуть збільшити видатки на зарплати прокурорів на 3 млрд грн.

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