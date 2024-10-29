Держборг України лише у вересні зріс на ₴32,3 млрд: яка загальна сума

Держборг України у вересні становив 6,4 трильйона грн.
Станом на 30 вересня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трлн грн, або 155,56 млрд доларів.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
- Державний та гарантований державою зовнішній борг становить 4 612,99 млрд грн (72,03% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 112,06 млрд дол. США;
- державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 791,01 млрд грн (27,97%), або 43,51 млрд дол. США.
Протягом вересня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 32,31 млрд грн. В доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 0,87 млрд дол. США.
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прогнозує, що у жовтні варто очікувати продовження тенденції до помітного нарощування внутрішнього держборгу. Крім того, у жовтні слід також чекати на відновлення зростання зовнішнього держборгу через надання 6-го траншу за програмою EFF на суму 1,1 млрд дол.
Раніше повідомлялося, що у ВР хочуть збільшити видатки на зарплати прокурорів на 3 млрд грн.
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