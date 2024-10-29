Убивця довів у суді, що в'язниця навмисне зіпсувала йому Різдво

У в’язня склалося враження, що Пенітенціарна служба намагалася позбутися його, і її дії зіпсували йому Різдво.

У Чехії засуджений до довічного ув’язнення убивця Павел Нарожний виграв суд проти Пенітенціарної служби. В’язень звинуватив службу в тому, що 2021 року вона навмисне на період різдвяних свят підселила його до камери з іншим засудженим убивцею.

Про це повідомляє Novinky.

Суть позову Нарожного полягала в тому, що протягом 21-29 грудня 2021 року його перевели до камери суворішого режиму, де в’язень перебував разом із засудженим до 30 років убивцею. Серед іншого, останній отримав вирок за спробу вбивства співкамерника.

Нарожний скаржився, що у в’язниці, де він перебував, на той час були інші вільні камери. Однак після 29 грудня Пенітенціарна служба сама скасувала переведення в’язня.

"У нього склалося враження, що Пенітенціарна служба намагалася позбутися його, і її дії зіпсували йому Різдво", – йдеться в позові засудженого.

Нарожний вимагав визнати факт начебто незаконного втручання з боку служби. В’язень зазначав, що його тимчасовий співкамерник раніше забив іншого засудженого через те, що психіатр забрав у нього ліки.

Своєю чергою представники Пенітенціарної служби стверджували в суді, що Нарожний не скаржився на свого сусіда по камері, що історія про ліки була вигадкою, і що між в’язнями під час перебування в одній камері не виникало конфліктів.

Справа дійшла до Вищого адміністративного суду Чехії, який став на бік позивача. На думку суду, якщо Нарожний був безпроблемним в'язнем, то його співкамерник становив реальну загрозу насильницької поведінки щодо інших засуджених.

Нарожний відбуває довічне ув'язнення у в’язниці Міров Оломоуцького краю Чехії після тривалого судового процесу, в результаті якого був визнаний винним у вбивстві свого батька і його співмешканки.

До слова, у США наймолодша засуджена до смертної кари жінка вже 30 років перебуває у камері смертників.

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