Зачем заливать хурму горячей водой: лайфхак, который работает

Хурма – популярная осенью и зимой ягода, которая является источником клетчатки, содержит большое количество бета-каротина, витамина С и калия. Часто эти яркие оранжевые плоды по вкусу могут быть очень терпкими. Рассказываем, как лишить хурму терпкости.

Как убрать терпкий вкус хурмы

Терпкой является не созревшая хурма. Поэтому, чтобы исчез характерный вязкий вкус, хурма должна созреть.

Что делать для этого, если хурма уже сорвана и куплена в магазине?

Специалисты советуют положить хурму на несколько дней в пакет при комнатной температуре.

Чтобы ускорить процесс созревания, в этот пакет можно положить бананы или яблоки.

положить бананы или яблоки. Чаще всего, чтобы хурма не была терпкой, ее замораживают, кладут в морозилку. После этого она не только теряет терпкость, но становится мягкой.

Альтернативный вариант – погрузить ягоды кипяток и дать полежать несколько часов.

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