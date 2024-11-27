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Навіщо заливати хурму гарячою водою: лайфгак, що працює

Навіщо заливати хурму гарячою водою: лайфгак, що працює

Як прибрати терпкість хурми

Прості та ефективні способи позбутися терпкості хурми

Хурма – популярний восени і взимку ягода, яка є джерелом клітковини, містить велику кількість бета-каротину, вітаміну С та калію. Часто ці яскраві помаранчеві плоди на смак можуть бути дуже терпкими. Розповідаємо, як позбавити хурму терпкості.

Як прибрати терпкий смак хурми

Терпкою є не дозріла хурма. Тому, щоб зник характерний в'язкий смак, хурма має дозріти.

Що робити для цього, якщо хурма вже зірвана та куплена в магазині?

  • Фахівці радять покласти хурму на декілька днів у пакет за кімнатної температури.
  •  Щоб прискорити процес дозрівання, в цей же пакет можна покласти банани чи яблука.
  • Найчастіше, для того, щоб хурма не була терпкою, її заморожують, кладуть до морозилки. Після цього вона не лише втрачає терпкість, а й стає м'якою.
  • Альтернативний варіант  - занурити ягоди в окріп і дати полежати кілька годин. 

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