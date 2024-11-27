Навіщо заливати хурму гарячою водою: лайфгак, що працює

Прості та ефективні способи позбутися терпкості хурми
Хурма – популярний восени і взимку ягода, яка є джерелом клітковини, містить велику кількість бета-каротину, вітаміну С та калію. Часто ці яскраві помаранчеві плоди на смак можуть бути дуже терпкими. Розповідаємо, як позбавити хурму терпкості.
Як прибрати терпкий смак хурми
Терпкою є не дозріла хурма. Тому, щоб зник характерний в'язкий смак, хурма має дозріти.
Що робити для цього, якщо хурма вже зірвана та куплена в магазині?
- Фахівці радять покласти хурму на декілька днів у пакет за кімнатної температури.
- Щоб прискорити процес дозрівання, в цей же пакет можна покласти банани чи яблука.
- Найчастіше, для того, щоб хурма не була терпкою, її заморожують, кладуть до морозилки. Після цього вона не лише втрачає терпкість, а й стає м'якою.
- Альтернативний варіант - занурити ягоди в окріп і дати полежати кілька годин.
Читайте також: