Навіщо заливати хурму гарячою водою: лайфгак, що працює

Хурма – популярний восени і взимку ягода, яка є джерелом клітковини, містить велику кількість бета-каротину, вітаміну С та калію. Часто ці яскраві помаранчеві плоди на смак можуть бути дуже терпкими. Розповідаємо, як позбавити хурму терпкості.

Як прибрати терпкий смак хурми

Терпкою є не дозріла хурма. Тому, щоб зник характерний в'язкий смак, хурма має дозріти.

Що робити для цього, якщо хурма вже зірвана та куплена в магазині?

Фахівці радять покласти хурму на декілька днів у пакет за кімнатної температури.

Щоб прискорити процес дозрівання, в цей же пакет можна покласти банани чи яблука.

покласти банани чи яблука. Найчастіше, для того, щоб хурма не була терпкою, її заморожують, кладуть до морозилки. Після цього вона не лише втрачає терпкість, а й стає м'якою.

Альтернативний варіант - занурити ягоди в окріп і дати полежати кілька годин.

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