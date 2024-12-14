Хурма, "Корольок" і "Шарон": чим вони відрізняються

Сезон хурми та її різновидів - а це "Корольок" і "Шарон" - розпочинається пізньої осені та триває взимку. Хурма не лише дуже смачна, а ще й багато на вміст вітамінів та мікроелементів.

У чому різниця між хурмою, "Корольком" і "Шароном", читайте у матеріалі ТСН.ua.

Форму фрукту (сферична, плоска чи трапецієподібна) визначається сортом, а колір - від темно-жовтогарячого до жовто-жовтогарячого.

Хурма має терпкуватий і в’язкий смак. Якщо плід заморозити, то і терпкуватість, і в'язкість зникне. Розморожена хурма стає м'якою та смачною. Вона має певної форми. Зазвичай хурма оранжевого кольору - іноді з червонуватим відтінком.

"Шарон" - це гібрид яблука та японської хурми. Плід дуже соковитий і не має кісточок. За смаком він нагадує абрикос або айву. "Шарон" має унікальний аромат, а ще у нього відсутній характерний в'язкий смак. Чим більше "Шарон" зберігається на холоді та морозі - тим солодшим він стає

"Корольок" - це вид хурми - кулясті, злегка сплющені плоди темного кольору. Фрукт має темно-жовтогарячий колір, а м'якоть - коричнева. Чим шкірка темніша, тим солодші плоди. "Корольок" не має терпкості.

Нагадаємо, фахівці розповіли, як вибрати солодку, стиглу, нетерпку хурму.

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