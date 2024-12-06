З якими продуктами краще не вживати мандарини: перелік здивує

Не варто забувати, що мандарини — це алергени.

Мандарини — чи не найбільш зимовий фрукт та невід'ємний атрибут на новорічному столі. Він дуже корисний, адже багатий на вміст вітамінів В і С. Втім, мандарини можуть і нашкодити — якщо їхнє вживання поєднувати з іншими продуктами.

З чим не варто споживати мандарини — у матеріалі ТСН.ua.

Мандарини — це алергени, а тому краще протягом дня обмежитися чотирма-п'ятьма штуками. Ці цитрусові краще вживати у першій половині дня, бо ввечері вони можуть спровокувати печію.

Фрукт не варто вживати разом з молоком, бо таке поєднання може спровокувати підвищене газоутворення. Не рекомендується їсти мандарини після будь-яких видів м'яса. Адже воно вимагає більшого часу для процесу перетравлення у шлунку. Тому мандарини не зможуть добре перетравитися і почнуть бродити. Це спричинить печію, відрижку та здуття живота

Краще не поєднувати мандарини з алкогольними напоями. Спиртне підвищує проникність судинної стінки та може провокувати алергічні реакції.

Мандарини добре поєднуються з кисломолочними продуктами: кисломолочним сиром, сметаною, сирами. Також вони гарно поєднуються з некрохмалистими овочами та зеленню — броколі, шпинат, болгарський перець, огірки, спаржа, пекінська капуста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити, якщо купили кислі мандарини. Є два перевірені методи, як зробити фрукти солодкими, навіть якщо вони дуже кислі.

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