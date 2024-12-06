С какими продуктами лучше не употреблять мандарины: список удивит

Не стоит забывать, что мандарины – это аллергены.
Мандарины — пожалуй, самый зимний фрукт и неотъемлемый атрибут на новогоднем столе. Он очень полезен, ведь богат содержанием витаминов В и С. Впрочем, мандарины могут и навредить — если их употребление сочетать с другими продуктами.
С чем не стоит потреблять мандарины – в материале ТСН.ua.
Мандарины – это аллергены, а потому лучше в течение дня ограничиться четырьмя-пятью штуками. Эти цитрусовые лучше употреблять в первой половине дня, потому что вечером они могут спровоцировать изжогу.
Фрукт не следует употреблять вместе с молоком, потому что такое сочетание может спровоцировать повышенное газообразование. Не рекомендуется кушать мандарины после каких-либо видов мяса. Ведь оно требует большего времени для процесса переваривания в желудке. Поэтому мандарины не смогут хорошо перевариться и начнут бродить. Это вызовет изжогу, отрыжку и вздутие живота
Лучше не совмещать мандарины с алкогольными напитками. Спиртное увеличивает проницаемость сосудистых стенок и может провоцировать аллергические реакции.
Мандарины хорошо сочетаются с кисломолочными продуктами: творогом, сметаной, сырами. Они хорошо сочетаются с некрахмалистыми овощами и зеленью — брокколи, шпинат, болгарский перец, огурцы, спаржа, пекинская капуста.
Напомним, раньше мы писали, что делать, если купили кислые мандарины. Есть два проверенных метода, как сделать фрукты сладкими, даже если они очень кислые.