Что нужно сделать рано утром, чтобы куры неслись зимой

Цена на куриные яйца в Украине рекордно выросла. Среди причин — из-за боевых действий сократилось поголовье кур, стоимость производства выросла, добавились проблемы с логистикой.

Так что хозяева. держащие кур, озабочены тем, как сделать так, чтобы куры неслись и в холодное время года. Существует заблуждение, что зимой куры просто неспособны нести яйца. Это верно лишь отчасти, поскольку зима является периодом линьки птиц. Причиной того, что зимой куры не несут яйца, чаще всего оказывается плохое питание и неправильное содержание.

Среди важных причин, почему куры плохо уносятся зимой, или вообще не несутся, по мнению фермерки Татьяны Рыбаченко, является короткий световой день. Специалист отметила, что это касается постоянно находящихся в курнике птиц, не имеющих дневного выгула. По ее словам, если же курицы гуляют на улице, такой проблемы не должно быть.

"Если вы держите кур в закрытом помещении, важно за этим следить. Надо ставить лампочку и таймер. Желательно делать дополнительно освещение утром – лучше курицу разбудить раньше, чем позже". Птицеводитель порекомендовал, если световой день начинается в семь, то лампу надо включать за два часа до этого.

Опытные птицеводы знают, что куры несут гораздо больше яиц, если у них есть освещение в курятнике. Достаточно одной небольшой лампы или фонарика с солнечной батареей. Можно включать свет на ночь, тогда яиц станет больше. Кроме того, при свете лампочки удобнее собирать яйца и убирать курятник.

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