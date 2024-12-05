Що потрібно зробити раненько, щоб кури неслися зимою

Ціна на курячі яйця в Україні рекордно зросла. Серед причин — через бойові дії скоротилося поголів'я курей, вартість виробництва зросла, додалися проблеми з логістикою інше.

Тож господарі. які тримають курей, зтурбовані тим, як зробити так, щоб кури неслися і в холодну пору року. Існує помилкова думка, що зимою кури просто нездатні нести яйця. Це вірно лише частково, оскільки зима є періодом линяння птахів. Причиною того, що взимку кури не несуть яйця, найчастіше виявляється їх погане харчування та неправильне утримання.

Серед важливих причин, чому кури погано несуться зимою, або взагалі не несуться, на думку фермерки Тетяни Рибаченко є короткий світловий день. Фахівчиня зазначила, що це стосується птахів, які постійно перебувають в курнику, не мають денного вигулу. За її словами, якщо ж курки гуляють на вулиці, такої проблеми не повинно бути.

"Якщо ви тримаєте курей у закритому приміщенні, важливо за цим слідкувати. Треба ставити лампочку і таймер, який досвідчуватиме день. Бажано робити додатково освітлення вранці – краще курку розбудити раніше, ніж пізніше". Птахівниця порекомендувала, якщо світловий день починається о сьомій, то лампу треба вмикати за дві години до цього.

Досвідчені птахівники знають, що кури несуть набагато більше яєць, якщо у них є освітлення в курнику. Досить однієї невеликої лампи або ліхтарика з сонячною батареєю. Можна вмикати світло на ніч, тоді яєць побільшає. Крім того, при світлі лампочки зручніше збирати яйця і прибирати курник.

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