Пьяный водитель на Закарпатье врезался в заправку, после чего купил еще выпивки

Уровень алкоголя в организме кормчего более чем в 6 раз превышал допустимую норму.

В Закарпатской области в селе Сюрте, водитель автомобиля ВАЗ врезался в заправочную колонку на АЗС. После аварии мужчина сразу распил алкогольный напиток.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

Водитель не справился с управлением, съехал с дороги и совершил столкновение с бензоколонкой. Во время общения с водителем стало известно, что сразу после аварии он распивал алкоголь, что подтвердил работник АЗС, который отпускал товар.

"Полицейские предложили вождю пройти осмотр на состояние опьянения с помощью Драгера. Результат оказался положительным — 1.26 промилле, а это более чем в 6 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови", — говорится в сообщении.

На водителя составили несколько админматериалов, в частности, за нарушение ПДД, повторное управление в состоянии опьянения, вождение без документов, а также повторное в течение года управление транспортным средством, лицом лишенным права управления.

Напомним, в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли муж и его жена.

Читайте также: