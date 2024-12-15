Орбану отказали в разговоре с Зеленским — глава МИД Венгрии

Петер Сийярто уверяет, что предложение "рождественского перемирия" от Венгрии "лежит на столе".

После того как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообщался с президентом России Владимиром Путиным, ему отказали в организации телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье, 15 декабря, передает венгерское издание MTI.

Он назвал этот случай "беспрецедентным в дипломатии".

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По словам венгерского министра, учитывая приближение Рождества премьер-министр Виктор Орбан предложил "гуманитарный шаг", предусматривавший прекращение огня на несколько дней и массовый обмен пленными, чтобы "сотни или даже тысячи людей могли провести праздник дома и с семьями, и по крайней мере никто не погиб бы в дни прекращения огня”.

Сийярто утверждает, что проинформировал о намерении Орбана поговорить с Зеленским министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Однако ему "достаточно натянуто и культурно" отказали.

Глава венгерской дипломатии напомнил, что в середине недели у венгерского премьер-министра состоялся телефонный разговор премьера с президентом России Владимиром Путиным, который длился более часа.

Сийярто уверяет, что предложение "рождественского перемирия" от Венгрии "лежит на столе" и якобы одна сторона [очевидно, имеется в виду Россия] ее рассмотрела и считает приемлемой.

При этом венгерский министр не объяснил, почему о своем предложении "перемирия" Венгрия сообщила Украине после разговора с Путиным.

Напомним, премьер-министр Виктор Орбан считает, что именно Венгрия "открыла дверь" к содержательным переговорам о мире.

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