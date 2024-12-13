Орбан назвал самое большое достижение венгерского председательства в ЕС

Виктор Орбан считает, что именно Венгрия "открыла двери" для содержательных переговоров о мире.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг, 12 декабря, прибыл с визитом в столицу Турции Анкары, где встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Отчет из Анкары. Полгода назад о мире никто и слышать не хотел, теперь о нем все говорят. Мы открыли двери, и теперь можно начинать содержательные переговоры. Это самое большое достижение венгерского председательства в ЕС", — написал Орбан в соцсети X.

О поездке Орбана в Турцию стало известно после того, как он побеседовал с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Сам Орбан, комментируя этот разговор, заявил, что Венгрия намерена использовать все доступные ей "дипломатические средства с целью содействия прекращению огня и мира" в Украине.

Напомним, 11 декабря Орбан провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Венгрии заявил о своей заинтересованности в содействии "совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения" войны в Украине.