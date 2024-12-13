Орбан назвав найбільше досягнення угорського головування в ЄС

Віктор Орбан вважає, що саме Угорщина "відчинила двері" до змістовних переговорів про мир.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер, 12 грудня, прибув з візитом до столиці Туреччини Анкари, де він зустрівся з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Звіт з Анкари. Пів року тому про мир ніхто й чути не хотів, тепер про нього всі говорять. Ми відчинили двері, і тепер можна починати змістовні переговори. Це найбільше досягнення угорського головування в ЄС", — написав Орбан у соцмережі X.

Про поїздку Орбана до Туреччини стало відомо після того, як він поговорив із господарем Кремля Володимиром Путіним. Сам Орбан, коментуючи цю розмову, заявив, що Угорщина має намір використати всі доступні їй "дипломатичні засоби з метою сприяння припиненню вогню і миру" в Україні.

Нагадаємо, 11 грудня Орбан провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Прем’єр Угорщини заявив про своє зацікавлення у сприянні "спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання" війни в Україні.