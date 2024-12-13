Уряд ухвалив рішення щодо швидкої закупівлі дронів для ЗСУ

Уряд, за дорученням президента України Володимира Зеленського, ухвалив рішення про підвищення безпосереднього фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів.

Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн для закупівлі безпілотників, що будуть спрямовані безпосередньо на потреби бригад. Загалом, цього місяця Міноборони перерахує бригадам 4,3 млрд грн. Протягом 11 місяців безпосереднє фінансування військових становило 27,2 млрд грн.

"Одночасно за 10 місяців цього року уряд витратив 229 млрд грн на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для Сил безпеки та оборони", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шмигаль розповів, чому в Україні зросли ціни.

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