Це була помста: у Міноборони РФ цинічно пояснили масовану атаку по Україні

У країні-агресорці нахабно стверджують про удари по об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури України, які начебто забезпечують роботу ВПК.

У Міноборони Росії заявили, що влаштували масовану атаку по Україні 13 грудня у відповідь на удари ЗСУ ракетами ATACMS по військовому аеродромі в Таганрозі.

Про це йдеться в повідомленні в Мережі.

У Міноборони РФ нагадали, що 11 грудня з території України було завдано удару шістьма американськими ракетами ATACMS по військовому аеродрому в районі міста Таганрог.

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У відомстві зазначили, що у відповідь на це був завданий удар по українській енергетичній інфраструктурі, яка начебто забезпечує роботу ВПК.

"У відповідь на застосування американської далекобійної зброї Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточними засобами ураження великої дальності повітряного та морського базування, ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах паливної та енергетичної інфраструктури України, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу", – йдеться в заяві Міноборони РФ.

Там цинічно зазначили, що мета удару досягнута, і що всі об'єкти уражені.

Зауважимо, що насправді масована російська ракетно-дронова атака по Україні була спрямована на енергетичні об’єкти, які забезпечують життя звичайних мирних громадян. Дізнайтеся все про наслідки в регіонах та енергетиці.

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