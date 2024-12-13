Правительство приняло решение по быстрой закупке дронов для ВСУ

Правительство, по поручению президента Украины Владимира Зеленского, приняло решение о повышении прямого финансирования бригад для дополнительной закупки дронов.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

По словам премьер-министра, Министерство обороны выделяет дополнительные 1,1 млрд грн для закупки беспилотников, которые будут направлены непосредственно на нужды бригад. В общей сложности, в этом месяце Минобороны перечислит бригадам 4,3 млрд грн. В течение 11 месяцев прямое финансирование военных составило 27,2 млрд грн.

"Одновременно за 10 месяцев этого года правительство израсходовало 229 млрд грн на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, продуктов питания для Сил безопасности и обороны", — говорится в сообщении.

Напомним, Шмыгаль рассказал, почему в Украине выросли цены.

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