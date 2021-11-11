"Естественный процесс": Шмигаль рассказал, почему в Украине выросли цены

Премьер заверил, что правительство делает все возможное, чтобы реальные доходы граждан росли быстрее процентов инфляции.

Премьер-министр Денис Шмигаль объяснил, почему в Украине резко подскочили цены.

Об этом премьер рассказал 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Шмигаль убежден: то, что цены растут — это "естественный процесс" и "естественная инфляция".

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"На сегодняшний день в Украине инфляция порядка 10% — это официальная статистика. Базовая составляет 7%, остальные обусловлены ростом цен на газ в мире и в Европе. Конечно, во время коронакризиса большинство стран печатали свои валюты и в долларах, и в евро — и это давит на курсы и на валюты других стран, и также давит на Украину", — отметил он.

Премьер заверил, что правительство делает все возможное, чтобы реальные доходы граждан росли быстрее процентов инфляции.

Напомним, что потребительская инфляция в октябре 2021 года превысила прогноз НБУ.

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