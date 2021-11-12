Юг Индии охватили паводки: погибли по меньшей мере 14 человек

Около 800 домов разрушены.
Смертельные наводнения произошли на юге Индии.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок12 ноября.
Пока известно о 14 погибших. Около 800 домов разрушены, а тысячи — затоплены водой. Вряд ли они когда-нибудь будут пригодными и безопасными для проживания.
Пока всех пострадавших спасатели размещают во временных приютах. Таких в стране уже больше сотни. Хотя в Индии сейчас и сезон муссонов и дожди вроде бы вполне ожидаемы, но именно за последние годы они учащаются и становятся мощнее.
Как сообщалось, в индийской столице запачкался водоем Ямуна. Река Ямуна в Нью-Дели покрылась пеной. Верующим, которые традиционно молятся в ней, не остается ничего другого, как лезть в загрязненную воду. Активисты говорят, что ядовитая пена на реке образовалась из-за незаконных выбросов промышленных отходов нескольких предприятий столицы.
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