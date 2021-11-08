Площадь Сан-Марко ушла под воду: Венецию снова затопило

Венецию снова затопило: несмотря на плотину стоимостью шесть миллиардов евро, установленную после десятилетий коррупционных скандалов.

Венецию снова затопило: несмотря на плотину стоимостью шесть миллиардов евро, установленную после десятилетий коррупционных скандалов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 ноября.

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Знаменитая площадь Сан-Марко, а также все ее уютные кафе ушли под воду. Для местных и туристов получили деревянные настилы, но люди упорно делают селфи в резиновых сапогах.

Чиновники между тем проблемы не видят. Объясняют: плотина не поднялась, ведь рассчитана на большее количество воды, а в этот раз приток был всего метр. Хотя чтобы затопить город, этого вполне хватило.

Новости мира: Венецию снова затопило

Как сообщалось, итальянскую Венецию затопило в начале октября. Тогда вода добралась даже до центральной площади Святого Марка. Местами уровень воды достигал 93 см высотой.

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