Площа Сан-Марко пішла під воду: Венецію знову затопило

Площа Сан-Марко пішла під воду: Венецію знову затопило

Венецію знову затопило: попри греблю вартістю шість мільярдів євро, яку встановили після десятиліть корупційних скандалів.

Венецію знову затопило: попри греблю вартістю шість мільярдів євро, яку встановили після десятиліть корупційних скандалів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 листопада.

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Славнозвісна площа Сан-Марко, а також всі її затишні кафе пішли під воду. Для місцевих та туристів дістали дерев'яні настили, але люди завзято роблять селфі в гумаках.

Чиновники, тим часом, проблеми не бачать. Пояснюють: гребля не піднялася, адже розрахована на більшу кількість води, а цього разу приплив був лише метр. Хоча, щоб затопити місто, цього цілком вистачило.

Новини світу: Венецію знову затопило

Як повідомлялося, італійську Венецію затопило на початку жовтня. Тоді вода дісталася навіть центральної площі Святого Марка. Місцями рівень води сягав 93 см заввишшки.

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