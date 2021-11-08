Площа Сан-Марко пішла під воду: Венецію знову затопило

Венецію знову затопило: попри греблю вартістю шість мільярдів євро, яку встановили після десятиліть корупційних скандалів.
Венецію знову затопило: попри греблю вартістю шість мільярдів євро, яку встановили після десятиліть корупційних скандалів.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 8 листопада.
Славнозвісна площа Сан-Марко, а також всі її затишні кафе пішли під воду. Для місцевих та туристів дістали дерев'яні настили, але люди завзято роблять селфі в гумаках.
Чиновники, тим часом, проблеми не бачать. Пояснюють: гребля не піднялася, адже розрахована на більшу кількість води, а цього разу приплив був лише метр. Хоча, щоб затопити місто, цього цілком вистачило.
Як повідомлялося, італійську Венецію затопило на початку жовтня. Тоді вода дісталася навіть центральної площі Святого Марка. Місцями рівень води сягав 93 см заввишшки.